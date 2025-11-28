Se concretó una nueva etapa del Plan de Obras de Contención y Protección de la ladera del arroyo Tapalqué

El Municipio de Olavarría realizó en la jornada de este jueves diversos trabajos sobre la barranca del arroyo Tapalqué, en el sector lindero al puente de calle Hornos. Se trató de una nueva etapa del Plan de Contención y Protección de la ladera que se encuentra ubicada sobre calle Wagner Clar, entre Hornos y Coronel Suárez, que es llevado a cabo desde la Dirección de Hidráulica de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos.

En la ocasión se contó con el trabajo de personal y maquinaria municipal, que desde aguas del arroyo Tapalqué realizó el ordenamiento y distribución del hormigón de demolición que ha sido depositado en el lugar en los últimos meses, con el objetivo de aportar consistencia y rigidez.

De acuerdo con lo que se detalló, ese material amortiguará el impacto de eventuales crecidas del caudal y, por ende, evitará la socavación o erosión.

De manera complementaria, también se llevó a cabo el volcado y distribución de tierra negra, lo que permite no solo estabilizar el material existente, sino también lograr a futuro una cobertura vegetal que aportará mayor rigidez y, además, embellecer el sector.

Por último, vale destacar que también se retiró el cerco perimetral que se hallaba sobre el mencionado sector.

El Municipio indicó que desde las 6 de este viernes se cortará al tránsito Wagner Clar entre Hornos y Coronel Suárez y se estima que a las 15 finalicen los cortes.