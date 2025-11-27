Se realizará la charla “Acompañar el final de la vida” en la Facultad de Ciencias de la Salud | Infoeme
Jueves 27 de Noviembre 2025 - 19:24hs
23°
Jueves 27 de Noviembre 2025 - 19:24hs
Olavarría
23°
Infoeme
 |  comunidad
 - 27 de Noviembre de 2025 | 19:08

Se realizará la charla “Acompañar el final de la vida” en la Facultad de Ciencias de la Salud

El encuentro estará a cargo de Gloria Miguens, reconocida enfermera profesional especializada en final de vida, quien compartirá herramientas y perspectivas para abordar estos momentos tan significativos desde una mirada humana, respetuosa y profesional. La actividad es abierta y gratuita.

La Facultad de Ciencias de la Salud invita a la comunidad a participar de la charla “Acompañar el final de la vida”, un espacio de reflexión y aprendizaje que se llevará a cabo el miércoles 3 de diciembre a las 10:00 hs en el SUM de la Facultad.

El encuentro estará a cargo de Gloria Miguens, reconocida enfermera profesional especializada en final de vida, quien compartirá herramientas y perspectivas para abordar estos momentos tan significativos desde una mirada humana, respetuosa y profesional.

Durante la charla se trabajarán temas como:

  • Cómo acompañar un final de vida desde un enfoque centrado en la persona.

  • Botiquín de herramientas básicas en duelo, destinado a quienes transitan pérdidas.

  • El valor de los rituales y símbolos en el final de la vida y su potencia para elaborar el dolor.

  • Claves para transitar la pérdida de un paciente, ser querido o familiar desde un lugar consciente y cuidado.

Esta actividad es una propuesta de los estudiantes de tercer año de la carrera de Medicina, en el marco de su trabajo final de la asignatura Salud Pública, y busca abrir un espacio de diálogo para quienes deseen comprender y acompañar mejor estos procesos vitales.

La actividad es abierta y gratuita, y no requiere inscripción previa.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME