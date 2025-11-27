Se realizará la charla “Acompañar el final de la vida” en la Facultad de Ciencias de la Salud

La Facultad de Ciencias de la Salud invita a la comunidad a participar de la charla “Acompañar el final de la vida”, un espacio de reflexión y aprendizaje que se llevará a cabo el miércoles 3 de diciembre a las 10:00 hs en el SUM de la Facultad.

El encuentro estará a cargo de Gloria Miguens, reconocida enfermera profesional especializada en final de vida, quien compartirá herramientas y perspectivas para abordar estos momentos tan significativos desde una mirada humana, respetuosa y profesional.

Durante la charla se trabajarán temas como:

Cómo acompañar un final de vida desde un enfoque centrado en la persona.

Botiquín de herramientas básicas en duelo , destinado a quienes transitan pérdidas.

El valor de los rituales y símbolos en el final de la vida y su potencia para elaborar el dolor.

Claves para transitar la pérdida de un paciente, ser querido o familiar desde un lugar consciente y cuidado.

Esta actividad es una propuesta de los estudiantes de tercer año de la carrera de Medicina, en el marco de su trabajo final de la asignatura Salud Pública, y busca abrir un espacio de diálogo para quienes deseen comprender y acompañar mejor estos procesos vitales.

La actividad es abierta y gratuita, y no requiere inscripción previa.