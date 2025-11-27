Alertan a la población olavarriense por llamados con intentos de extorsión

Desde la SubDDI Olavarría alertaron a la población que se han registrado llamados telefónicos falsos, donde se simula un secuestro o se intenta extorsionar a familiares de supuestas víctimas.

Recomendaciones importantes:

- Mantener la calma.

- No brindar datos personales ni realizar transferencias.

- Cortar la comunicación inmediatamente.

- Verificar de forma directa si la supuesta víctima se encuentra bien (contactándola o comunicándose con su entorno).

- Radicar la denuncia en la comisaría más cercana.

En este marco, solicitaron a la comunidad estar alerta y compartir esta información para prevenir situaciones de pánico y engaños.

Ante cualquier duda o llamado sospechoso, comuníquese con el 911 (Emergencias) - (02284) 431065/62 (SubDDI) - (02284) 423968 (Cría Primera) - (02284) 422055 (Cría Segunda).