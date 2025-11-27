Provincia y UNICEF certificaron a Olavarría por el avance de la iniciativa MUNA

Con el objetivo de seguir fortaleciendo el trabajo local en políticas de niñez y adolescencia, se realizó el Encuentro Anual MUNA (Municipio Unido por la Niñez y Adolescencia) Provincia de Buenos Aires 2025, organizado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, UNICEF Argentina y el Grupo Pharos, en la que se reconoció a referentes municipales y equipos técnicos de más de 40 distritos que integran esta iniciativa de UNICEF, impulsada por el gobierno provincial.

MUNA apunta a fortalecer políticas públicas para niñas, niños y adolescentes en los municipios. Por ello, desde su implementación en 2022, el Estado bonaerense tiene como objetivo acompañar a los gobiernos locales en el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de estas acciones. En este marco se realizó un acto de distinción encabezado por la subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Meglia, y la referente MUNA del Ministerio, Natalia Lima.

Al respecto, durante la apertura, Meglia destacó que “es una felicidad y un orgullo poder decir que 60 municipios de los 160 participantes son de la Provincia de Buenos Aires” y resaltó que “este logro tiene que ver con el compromiso asumido por el gobernador Axel Kicillof y del ministro Larroque”. Al mismo tiempo, afirmó que “esta propuesta viene a ampliar, mejorar y perfeccionar las políticas locales que se llevan adelante en pos de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes de todos los distritos”.

En ese sentido, remarcó que “MUNA atraviesa transversalmente las gestiones y pone la problemática en agenda” y subrayó que “dentro de una Provincia enorme y con realidades muy distintas, lo importante es que esta propuesta se adapta a la realidad de cada distrito”. Por último, convocó “a seguir redoblando esfuerzos en un contexto muy complejo ocasionado por un gobierno nacional ausente” y concluyó: “acá, por el contrario, hay un Estado responsable y presente para que los pibes y pibas tengan mejor calidad de vida”.

Estuvo acompañada además por el especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF Argentina, Sebastián Waisgrais, quien expresó “la decisión de seguir acompañando a la Provincia y a sus municipios para mejorar las condiciones de chicas y chicos, y para que todos los derechos se pongan de manifiesto”.

También encabezó la apertura el director ejecutivo de Grupo Pharos, Adrián Radic, quien hizo hincapié en que “"en el marco de la iniciativa MUNA de UNICEF, desde Grupo Pharos acompañamos a los municipios para fortalecer y generar políticas públicas de niñez y adolescencia desde una perspectiva de derechos. Es fundamental la voluntad política que asumió el gobierno de la provincia para que puedan concretarse”.

Durante la jornada se reconoció la trayectoria de los 18 municipios que ingresaron en la etapa inicial de 2022, los cuales completaron y reportaron además su segundo año de implementación. A la vez, se otorgó la Certificación a otros 21 que finalizaron su autodiagnóstico y ya diseñaron su Plan de Acción Local. Con este paso, se consolidó una nueva etapa de avances en materia de planificación, articulación institucional y fortalecimiento de las políticas municipales de niñez y adolescencia.

En el encuentro se llevó adelante una instancia de intercambio coordinado por el Grupo Pharos, donde los equipos municipales trabajaron las distintas etapas del proceso. Allí compartieron experiencias y desafíos vinculados a la articulación intersectorial, el uso de datos para la planificación, la comunicación de la agenda de niñez, la participación comunitaria y la sostenibilidad del proceso. El trabajo culminó con un plenario en el que se recuperaron los principales aportes y perspectivas para la continuidad del programa.

El cierre estuvo a cargo de Lima, quien expresó que “MUNA hubiera sido imposible de ejecutar sin el compromiso del Gobernador Kicillof y del Ministro Larroque, al igual que de los gobiernos locales”. “Somos la provincia con más municipios del país y hemos hecho todos los esfuerzos para cumplir con cada una de las metas y continuar sumando municipios para que se sigan respetando todos los derechos de niños, niñas y adolescentes”, agregó.

Los 18 municipios reconocidos por su ingreso en 2022 fueron Almirante Brown, Bahía Blanca, Balcarce, Berisso, Bolívar, Bragado, Carlos Casares, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Mercedes, Morón, Quilmes, San Martín, Villa Gesell y Zárate.

En tanto que se le entregaron certificaciones a los siguientes 21 distritos: Azul, Avellaneda, Brandsen, Cañuelas, Coronel Rosales, Dolores, Escobar, General Rodríguez, Gonzales Chaves, La Costa, La Plata, Lanús, Las Flores, Luján, Marcos Paz, Necochea, Olavarría, Pilar, San Vicente, Tres Arroyos y Villarino.