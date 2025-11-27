Se colocaron 40 nuevas luminarias LED en plazas y calles del barrio Pickelado y Coronel Dorrego

El Municipio informó en el marco del Plan de Colocación y Recambio de Luminaria LED, se avanzó en la instalación de 40 nuevos artefactos LED en plazas y espacios públicos así como en calles.

Según detallaron, se trata de una política que en el desarrollo del corriente año ha cambiado no sólo el paisaje urbano de distintos espacios de todo el Partido, sino también mejorado las condiciones de miles de olavarrienses en materia de accesibilidad y seguridad.

Con la coordinación de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, ya se realizó la instalación en la plaza de los barrios Pickelado y Coronel Dorrego, como así también en la Plaza de las Américas en Sierras Bayas (frente al destacamento de Bomberos Voluntarios).

a iniciativa surgió de la articulación con el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del Programa de Eficiencia Energética “Energía Limpia”.

El plan de obras contempla avanzar luego sobre otros espacios tales como la plaza Soberanía Nacional, la del barrio Bancario y en Colonia San Miguel, a la par de distintas calles del Partido.

Vale recordar, por último, que en el marco de este Plan Municipal se encuentran, por ejemplo, los trabajos realizados sobre los accesos a la ciudad por avenidas Luciano Fortabat y Hermanos Emiliozzi, el Parque Raúl Alfonsín (conocido también como Parque Sur), la plaza lineal del barrio Los Robles y Colón y Ruta 60, que han beneficiado a quienes transitan o disfrutan cada uno de esos espacios.