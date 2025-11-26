Básquet Formativo: el Torneo Oficial, con más definiciones

La competencia reservada para categorías formativas que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría completó nuevas instancias definitorias y se conocieron nuevos finalistas.
Entre el jueves y el sábado, hubo acción para el básquet formativo olavarriense donde se definieron los finalistas en Mini y U17 de la rama masculina y el femenino completó la Fase de Grupos para poder comenzar con las definiciones.
Los resultados:
U17:
Copa Oro
Racing (O) 20 – 00 Chacarita
San Martín 83 – 60 Pueblo Nuevo
Estudiantes 53 – 43 Racing
Independiente 71 – 32 San Martín
Copa Plata
Comercio 53 – 59 Loma Negra
Sport Club Trinitarios 46 – 76 El Fortín
Racing (L) 64 – 41 Loma Negra
Mini:
Copa Oro
Racing (O) 56-60 Pueblo Nuevo
Estudiantes 69-35 Comercio
Independiente 93-69 Pueblo Nuevo
Sport Club Trinitarios 82 – 81 Estudiantes
Copa Plata
Las Flores 54 – 30 Chacarita
Racing (L) 63 – 20 El Fortín
Tercer y Cuarto Puesto
El Fortín 21 – 54 Chacarita
Final
Racing (L) 37 – 57 Las Flores Básquet
Femenino
Loma Negra - Alfa y Omega
U13: 53 - 30
Sport Club Trinitarios - Alfa y Omega
U13: 65 - 41
El Fortín - Alfa y Omega
U13: 55 - 12
Alfa y Omega - Loma Negra
U13: 40 - 63
Sport Club Trinitarios - El Fortín
U13: 20 - 0
U15: 64 - 13
Ferro - Loma Negra
U13: 0 - 20
U15: 20 - 0
Ferro - Racing (L)
U17: 65 - 20
Loma Negra - El Fortín
U17: 31 - 86