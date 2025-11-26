Básquet Formativo: el Torneo Oficial, con más definiciones

La competencia reservada para categorías formativas que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría completó nuevas instancias definitorias y se conocieron nuevos finalistas.

Entre el jueves y el sábado, hubo acción para el básquet formativo olavarriense donde se definieron los finalistas en Mini y U17 de la rama masculina y el femenino completó la Fase de Grupos para poder comenzar con las definiciones.

Los resultados:

U17:

Copa Oro

Racing (O) 20 – 00 Chacarita

San Martín 83 – 60 Pueblo Nuevo

Estudiantes 53 – 43 Racing

Independiente 71 – 32 San Martín

Copa Plata

Comercio 53 – 59 Loma Negra

Sport Club Trinitarios 46 – 76 El Fortín

Racing (L) 64 – 41 Loma Negra

Mini:

Copa Oro

Racing (O) 56-60 Pueblo Nuevo

Estudiantes 69-35 Comercio

Independiente 93-69 Pueblo Nuevo

Sport Club Trinitarios 82 – 81 Estudiantes

Copa Plata

Las Flores 54 – 30 Chacarita

Racing (L) 63 – 20 El Fortín

Tercer y Cuarto Puesto

El Fortín 21 – 54 Chacarita

Final

Racing (L) 37 – 57 Las Flores Básquet

Femenino

Loma Negra - Alfa y Omega

U13: 53 - 30

Sport Club Trinitarios - Alfa y Omega

U13: 65 - 41

El Fortín - Alfa y Omega

U13: 55 - 12

Alfa y Omega - Loma Negra

U13: 40 - 63

Sport Club Trinitarios - El Fortín

U13: 20 - 0

U15: 64 - 13

Ferro - Loma Negra

U13: 0 - 20

U15: 20 - 0

Ferro - Racing (L)

U17: 65 - 20

Loma Negra - El Fortín

U17: 31 - 86