Básquet Formativo: el Torneo Oficial, con más definiciones | Infoeme
Miércoles 26 de Noviembre 2025 - 21:55hs
22°
Miércoles 26 de Noviembre 2025 - 21:55hs
Olavarría
22°
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet Formativo
 - 26 de Noviembre de 2025 | 21:23

Básquet Formativo: el Torneo Oficial, con más definiciones

En el transcurso del pasado fin de semana tuvo continuidad el Torneo Oficial con instancias de Play-Off.

Fotos: prensa ABO

La competencia reservada para categorías formativas que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría completó nuevas instancias definitorias y se conocieron nuevos finalistas.

 

Entre el jueves y el sábado, hubo acción para el básquet formativo olavarriense donde se definieron los finalistas en Mini y U17 de la rama masculina y el femenino completó la Fase de Grupos para poder comenzar con las definiciones.

 

 

Los resultados:

U17:

Copa Oro

Racing (O) 20 – 00 Chacarita

San Martín 83 – 60 Pueblo Nuevo

Estudiantes 53 – 43 Racing 

Independiente 71 – 32 San Martín 

Copa Plata

Comercio 53 – 59 Loma Negra

Sport Club Trinitarios 46 – 76 El Fortín

Racing (L) 64 – 41 Loma Negra 

 

Mini:

Copa Oro

Racing (O) 56-60 Pueblo Nuevo

Estudiantes 69-35 Comercio

Independiente 93-69 Pueblo Nuevo

Sport Club Trinitarios 82 – 81 Estudiantes 

Copa Plata

Las Flores 54 – 30 Chacarita

Racing (L) 63 – 20 El Fortín 

Tercer y Cuarto Puesto

El Fortín 21 – 54 Chacarita

Final

Racing (L) 37 – 57 Las Flores Básquet

 

Femenino

Loma Negra - Alfa y Omega

U13: 53 - 30

 

Sport Club Trinitarios - Alfa y Omega

U13: 65 - 41

 

El Fortín - Alfa y Omega

U13: 55 - 12

 

Alfa y Omega - Loma Negra

U13: 40 - 63

 

Sport Club Trinitarios - El Fortín

U13: 20 - 0

U15: 64 - 13

 

Ferro - Loma Negra

U13: 0 - 20

U15: 20 - 0

 

Ferro - Racing (L)

U17: 65 - 20

 

Loma Negra - El Fortín

U17: 31 - 86

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME