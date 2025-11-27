Moreno: detienen a tres policías por posibles torturas, vejaciones y abuso de autoridad en una comisaría | Infoeme
 27 de Noviembre de 2025

Moreno: detienen a tres policías por posibles torturas, vejaciones y abuso de autoridad en una comisaría

La Comisión Provincial por la Memoria denunció que entrevistaron a personas alojadas en la dependencia que relataron haber sido víctimas de esos delitos.

Tres policías bonaerenses fueron detenidos en el marco de una causa que investiga posibles torturas, vejaciones y abuso de autoridad en la Comisaría 1ª de Moreno, a partir de una denuncia presentada en agosto por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Según informó el Ministerio Público Fiscal, el Juzgado de Garantías Nº 1 ordenó las detenciones y los allanamientos contra los tres efectivos imputados. 

La CPM señaló ante la Justicia que, durante una visita institucional a la seccional, entrevistaron a personas alojadas en la dependencia policial que relataron haber sido víctimas de esos delitos. A partir de esos testimonios, el Área de Violencia Institucional de la UFI Nº 7 del Departamento Judicial Moreno–General Rodríguez tomó intervención y comenzó a recolectar pruebas.

De acuerdo con la agencia Noticias Argentinas, entre las primeras medidas se realizó una inspección en la comisaría, donde se secuestró un elemento que habría sido utilizado para aplicar corriente eléctrica a uno de los detenidos. “Con el avance de la pesquisa y la obtención de nueva evidencia, se solicitó al Juzgado de Garantías Nº 1 la orden de detención y allanamiento respecto de tres funcionarios policiales imputados”, señala el informe fiscal.

Los procedimientos se llevaron a cabo este miércoles por la madrugada y estuvieron a cargo de personal de la División de Asuntos Internos de la Policía Federal Argentina.

Fuente: Agencia DIB

