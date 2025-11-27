El Municipio invita a participar de la charla “El hogar y sus espacios verdes”

El Municipio de Olavarría invita a toda la comunidad a participar de una nueva charla organizada desde el Bioparque Municipal La Máxima, con el objetivo de seguir promoviendo espacios de divulgación y promoción de prácticas amigables con el ambiente.

En este caso se realizará una charla sobre Parques y Jardines, titulada “El hogar y sus espacios verdes”. Será el próximo martes 2 de diciembre, desde las 18 horas, en el auditorio del Museo de Ciencias, ubicado en el Polo Recreativo y Educativo Municipal “La Máxima”.

La propuesta estará a cargo del técnico agropecuario Daniel Lorusso, quien abordará cómo planificar nuestro jardín teniendo en cuenta los espacios disponibles, incorporar color, poner en valor sectores olvidados del hogar y promover prácticas que renueven energías y cuiden el medio ambiente.

Personas interesadas ya pueden inscribirse a través del formulario online al que se accede haciendo click aquí. Cupos limitados.