La Biblioteca de Colonia San Miguel será la próxima beneficiada en el ciclo “Clásica y Solidaria”

El evento tendrá lugar este domingo 16 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Teatro Municipal. Dos horas antes del evento se realizará una suelta de libros en el hall.

Este domingo 16 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Teatro Municipal, se llevará a cabo un nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica Municipal “Maestro Mario Patané”, en el marco del ciclo “Clásica y Solidaria”, a beneficio de la Biblioteca Popular de Colonia San Miguel.

Este tradicional ciclo que une el arte con la solidaridad, permite acompañar a distintas instituciones del Partido de Olavarría que desarrollan una tarea incansable día a día.

Así surge y permanece por decisión del intendente Maximiliano Wesner esta propuesta que consiste en presentaciones abiertas y gratuitas de la Orquesta Sinfónica Municipal “Maestro Mario Patané”, con la dirección del Maestro Diego Lurbe.

La modalidad del ciclo es con entrada libre y gratuita pero quienes deseen colaborar con la institución podrán hacerlo mediante una donación en efectivo por sobre o por billetera virtual a través de un código QR.

En esta oportunidad, cabe agregar que dos horas antes del evento, desde las 18:30 horas, se realizará una suelta de libros en el hall del Teatro como parte de la propuesta.

 

Programa

 

El repertorio del concierto estará basado en obras de Haydn y Tschaikowsky, y tendrá como invitado especial solista a Carlos Orlando en oboe.

 

I Parte:

– Joseph Haydn (1732-1809)*

Concierto para oboe y orquesta

  1. Allegro spiritoso
  2. Andante

III. Rondo. Allegro

Solista: Carlos Orlando (oboe)

II Parte:

– Peter Tschaikowsky (1840-1893)*

Sinfonía N° 6, “Patética” – Op. 74

  1. Adagio – Allegro non troppo
  2. Allegro con grazia

III. Allegro molto vivace

  1. Finale: Adagio lamentoso

*Primera audición de la OSMO

 

Sobre la biblioteca

 

La Biblioteca Popular de Colonia San Miguel reabrió sus puertas hace poco más de un año, tras permanecer cerrada durante casi diez años, gracias al impulso de vecinos y vecinas de la comunidad.

La sede se encuentra ubicada en un espacio contiguo al Centro de Atención Primaria de la Salud de la localidad, y allí se dictan distintas actividades artísticas y talleres para distintas edades.

 

 

Días atrás la secretaria de Desarrollo de la Comunidad Laura Gamberini, junto a la subsecretaria de Cultura y Educación Sofía Arévalo y el director de Educación del Municipio y de la Orquesta Sinfónica Municipal Diego Lurbe visitaron el establecimiento y dialogaron con integrantes de la comisión directiva.

El objetivo de la institución es seguir aumentando el número de socios y continuar recopilando libros actualizados para los distintos lectores que concurren al espacio, así como también llevar adelante distintas mejoras en el espacio y proyectos para el año 2026.

