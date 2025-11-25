Axel Kicillof suspendió su actividad en Mar del Plata por el accidente en la Ruta 2

Los pasajeros del micro deque volcó en la Ruta 2 a la altura dese dirigían a participar delorganizado por elen. La actividad fue suspendida tras el siniestro que dejó al menos dos muertos y numerosos heridos. El gobernadoriba a cerrar la primera jornada del encuentro.

Algunos medios afirmaron que en el colectivo viajaban "militantes que iban a un acto del gobernador", pero de manera oficial se informó: "Queremos aclarar que las personas involucradas eran participantes de un encuentro de Hábitat y no formaban parte de ningún acto político".

Según el padre “Paco” Olveira, que viajaba en el colectivo en cuestión, el contingente estaba integrado por “personas de villas y asentamientos y también profesionales” que iban a “un encuentro que se estuvo preparando con mucho cariño y con mucho esfuerzo”.

“Nuevos enfoques”

El encuentro del OPISU iba a realizarse este martes y miércoles bajo la consigna “Nuevos enfoques desde el desarrollo y la planificación urbana: una mirada federal y regional”.

Entre los participantes se encontraban Pablo López, el ministro de Economía bonaerense; Felipe Vera, coordinador del Cono Sur en la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID; María Frascarelli, especialista en Desarrollo Urbano del Banco Mundial; y Fernando Murillo, coordinador de Programas de Hábitat de la ONU.

También iban a participar Evangelina Velazco, directora de Planificación Urbana y Territorial del Gobierno provincial; Pablo Garate, intendente de Tres Arroyos; Antonio de la Cueva, especialista en Derecho Urbano; Alfredo Garay, especialista en planificación urbana, y Andrés Watson, jefe comunal de Florencio Varela, entre otros funcionarios y dirigentes bonaerenses.