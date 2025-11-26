El Municipio impulsó el novedoso “Sello olavarriense”

El Municipio informa que, en el marco de la segunda edición de Olavarría Produce que se celebró días atrás en el CEMO, se llevó a cabo el lanzamiento del “Sello olavarriense”. La propuesta se presentó en un stand, que en esta primera etapa contó con la participación de trece productores y productoras locales de diferentes rubros, con los cuales se viene realizando un trabajo de acompañamiento desde la incubación de proyectos económicos.

La iniciativa es llevada a cabo desde las Coordinaciones de Economía Popular y Turismo, dependientes de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo

El objetivo del Sello Olavarriense es contar con un punto de comercialización de productos regionales que sean capaces de mostrar la identidad olavarriense y poner en valor la producción local. Para ello se trabaja en un proceso asociativo de vinculación y conocimiento entre los productores, que genere un proceso de retroalimentación desde el sello a los emprendimientos individuales y viceversa.

Desde las coordinaciones de Economía Popular y Turismo valoraron “la incorporación de este sector productivo en una Expo que está integrada por empresas e industrias de gran trayectoria. Por otro lado, argumentaron que lo valioso de esta propuesta fue ver la apropiación que hubo por parte de los productores y productoras de la identidad de marca que tiene que ver con el origen de su producción”.

En esta primera presentación, durante la Expo, los productores se fueron turnando y todos comercializaban y ofrecían los productos del Sello Olavarriense generando un marco de identidad y de apropiación de la marca, logrando muy buenas ventas.

En ese sentido, los productores y productoras expresaron que el sello “representa identidad, esfuerzo y pertenencia. Es un reconocimiento porque refleja quiénes somos y todo lo que ponemos en cada producto. Nos parece una gran oportunidad para crecer afianzarnos y compartir experiencias”.

El Sello Olavarriense estará presente en otros eventos y se continúa trabajando en la instalación y difusión de la marca.

Emprendimientos que integran la marca:

-Cositelas, emprendimiento textil.

-Los Puentes, taller artesanal.

-Índigo, cerámica

-Nahí, quesos artesanales.

-Bayenses, alfajores artesanales.

-Gaia, cerveza artesanal.

-Coty, encuadernación artesanal.

-Trinchera vermú

-Vrika jabones artesanales.

-Bendita miel.

-Mauricio D´Amico Cerámica de autor.

-Trival, ropa térmica y deportiva.

-Pastizal gin artesanal.