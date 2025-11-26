Maxiliga: Racing y Luz y Fuerza definirán el Torneo Oficial | Infoeme
Miércoles 26 de Noviembre 2025 - 15:31hs
11°
Miércoles 26 de Noviembre 2025 - 15:31hs
Olavarría
11°
Infoeme
 |  deportes
 |  Maxi Liga
 - 26 de Noviembre de 2025 | 14:52

Maxiliga: Racing y Luz y Fuerza definirán el Torneo Oficial

Siguen las instancias de definiciones para el básquet olavarriense y durante la última semana se definieron los finalistas del Torneo Oficial de Maxiliga.

El certamen anual para la Maxiliga organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría conoció a los dos equipos que irán por el título.

 

Racing y Luz y Fuerza se enfrentarán, al mejor de tres partidos, en búsqueda de conocer al campeón del 2025 en la categoría Maxiliga.

 

El “Chaira” continuó con su andar casi perfecto en la competencia y cerró la serie ante Estudiantes por 2 a 0 festejando en el Parque Guerrero.

 

Por otro lado, Luz y Fuerza necesitó de partido desempate ante el CEF N°44 para asegurar su participación en la Final de la competencia. Fue 2 a 1 en la serie.

 

Los resultados:

Estudiantes 58 – 61 Racing

CEF N°44 56 – 49 Luz y Fuerza

Luz y Fuerza 52 – 41 CEF N°44

 

Fuente: Prensa ABO

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME