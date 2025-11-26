Maxiliga: Racing y Luz y Fuerza definirán el Torneo Oficial

El certamen anual para la Maxiliga organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría conoció a los dos equipos que irán por el título.

Racing y Luz y Fuerza se enfrentarán, al mejor de tres partidos, en búsqueda de conocer al campeón del 2025 en la categoría Maxiliga.

El “Chaira” continuó con su andar casi perfecto en la competencia y cerró la serie ante Estudiantes por 2 a 0 festejando en el Parque Guerrero.

Por otro lado, Luz y Fuerza necesitó de partido desempate ante el CEF N°44 para asegurar su participación en la Final de la competencia. Fue 2 a 1 en la serie.

Los resultados:

Estudiantes 58 – 61 Racing

CEF N°44 56 – 49 Luz y Fuerza

Luz y Fuerza 52 – 41 CEF N°44

Fuente: Prensa ABO