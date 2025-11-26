Los de Siempre forzaron el desempate en el Torneo Clausura de Trenque Lauquen

Los de Siempre logró la victoria que necesitaba en la competencia que organiza la Asociación de Basquetbol Trenque Lauquen y forzó el desempate.

El equipo de Olavarría se quedó con el invicto de Barrio Alegre y forzó el desempate en la lucha por el título. La victoria fue 64 a 60 y se tendrá que jugar nuevamente en Trenque Lauquen, el tercer encuentro de la Final.

Por la segunda final del Torneo Clausura 2025 “Jorge David Lepori”, Los de Siempre, derrotó a Barrio Alegre, sacándole el invicto que arrastraba durante todo el Clausura con pasajes de intensidad defensiva y mucho carácter en pasajes de fricción y baja efectividad.

Fuente: Deportes Lauquen