Torre y Cepero se despidieron rápido de Acapulco

Comenzó el P1 de Acapulco, último de la temporada y en el debut de Agustín Torre y Álvaro Cepero fue derrota para terminar el 2025 del circuito reservado para los mejores del mundo.

Agustín Torre y Álvaro Cepero debutaron con derrota en tierras aztecas al caer en los Treintaidosavos de Final ante David Gala y Pablo García Rodrigo. Fue 4/6, 7/6 y 4/6 en un partido de más de 2 horas y media de duración en una de las canchas alternativas del Arena GNP Seguros.

En el último P1 de la temporada, Federico Chingotto y Alejandro Galán debutarán en la jornada de este miércoles aún en competencia por ser los mejores del mundo. Debutarán ante Enrique Goenaga y Luis Hernández Quesada.