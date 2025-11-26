Torre y Cepero se despidieron rápido de Acapulco | Infoeme
Miércoles 26 de Noviembre 2025
11°
Miércoles 26 de Noviembre 2025 - 15:31hs
Olavarría
11°
Infoeme
 deportes
 Premier Pádel
 26 de Noviembre de 2025

Torre y Cepero se despidieron rápido de Acapulco

En la jornada del martes dio inicio el último P1 de la temporada de Premier Pádel y en el estreno del cuadro principal, fue derrota para uno de los equipos con presencia local.

Foto: Premier Pádel

Comenzó el P1 de Acapulco, último de la temporada y en el debut de Agustín Torre y Álvaro Cepero fue derrota para terminar el 2025 del circuito reservado para los mejores del mundo.

 

Agustín Torre y Álvaro Cepero debutaron con derrota en tierras aztecas al caer en los Treintaidosavos de Final ante David Gala y Pablo García Rodrigo. Fue 4/6, 7/6 y 4/6 en un partido de más de 2 horas y media de duración en una de las canchas alternativas del Arena GNP Seguros.

 

En el último P1 de la temporada, Federico Chingotto y Alejandro Galán debutarán en la jornada de este miércoles aún en competencia por ser los mejores del mundo. Debutarán ante Enrique Goenaga y Luis Hernández Quesada.

 

