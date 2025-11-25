La Costa registró un 84% de ocupación y logró su mejor fin de semana largo desde noviembre de 2021

Las autoridades del Partido de La Costa destacaron que el pasado fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional dejó un balance positivo para el sector turístico local con una ocupación hotelera promedio del 84%, lo que significó un aumento del 16% respecto del mismo feriado de 2024.

Entre el jueves 20 y el sábado 23 de noviembre arribaron al distrito alrededor de 160 mil visitantes, un movimiento turístico que volvió a posicionar al Partido de La Costa como uno de los destinos más elegidos del país.

En ese sentido, los hoteles de 3 y 4 estrellas alcanzaron el 100% de ocupación, consolidándose como la categoría más demandada. Este desempeño convirtió a este fin de semana largo en el mejor noviembre desde 2021, primer año de recuperación plena tras la pandemia.

En las semanas previas al fin de semana largo, la gestión costera del intendente Juan De Jesús llevó adelante una campaña de promoción turística que incluyó la realización de un spot emitido en medios de alcance nacional y difundido en redes sociales en distintas localidades del interior bonaerense y del país. El objetivo fue seguir consolidando a La Costa como destino cercano, accesible y con una agenda de actividades durante todo el año.

Por su parte, el secretario de Turismo de la Municipalidad, Cristian Escudero, valoró el movimiento turístico y destacó el trabajo articulado con el sector privado. “Terminamos un fin de semana positivo, lo que nos genera una ilusión para lo que se viene. Seguiremos trabajando en conjunto con los prestadores turísticos para continuar promocionando, para renovar propuestas y sorprender positivamente a quienes nos visiten”, destacó.