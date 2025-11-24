Este martes se realizará el acto protocolar por el 158º Aniversario de la fundación de Olavarría | Infoeme
Martes 25 de Noviembre 2025 - 1:54hs
11°
Martes 25 de Noviembre 2025 - 1:54hs
Olavarría
11°
Infoeme
 |  comunidad
 - 24 de Noviembre de 2025 | 23:47

Este martes se realizará el acto protocolar por el 158º Aniversario de la fundación de Olavarría

El mismo,abierto a toda la comunidad, se llevará a cabo este martes 25 de noviembre en la Plaza Coronel Álvaro Barros de España y Bolívar.

Se recuerda que el Municipio invitó a toda la comunidad a participar del acto protocolar con motivo de la conmemoración del 158° Aniversario de la fundación de la ciudad de Olavarría.

La conmemoración tendrá lugar este martes 25 de noviembre, a partir de las 10 horas, en la Plaza Coronel Álvaro Barros de España y Bolívar.

Estarán presentes el intendente Maximiliano Wesner y funcionarios y funcionarias municipales, con la participación activa de instituciones y fuerzas vivas de todo el Partido de Olavarría.

De acuerdo a lo que se anticipó: "Tras la concentración de autoridades se entonarán las estrofas del Himno Nacional Argentino y se colocarán ofrendas florales. Para finalizar, se pronunciarán palabras alusivas".

