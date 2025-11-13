Murió Jorge Lorenzo, el actor que interpretó a "Capece" en "El Marginal"

Con profundo pesar, la comunidad artística despide a, cuyo nombre completo era, y que en los últimos años se popularizó por su papel de "Capecce" en la serie

Nacido el 23 de diciembre de 1958, el actor falleció este miércoles 12 de noviembre de 2025. Además de su legado artístico, era reconocido por su activa participación en movilizaciones en defensa de la cultura y los derechos laborales.

"Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento", informó la Asociación Argentina de Actores al confirmar la noticia.

La trayectoria de Jorge Lorenzo

El salto a plataformas y la televisión

A lo largo de su carrera, Lorenzo participó en numerosas producciones televisivas, acercándose al gran público en los últimos años con roles destacados en series populares. Entre sus trabajos más recientes y conocidos se encuentran "El marginal", "En el barro" y "ATAV 2".

Su extensa trayectoria en la pantalla chica incluye títulos como "Somos familia", "Casi Ángeles", "La Ley del Amor", "Alma Pirata", "Amor mío", "¿Quién es el jefe?", "Un cortado… historias de café", "Los pensionados", "Jesús, el heredero", "Costumbres argentinas", "Soy Gitano", "Son amores", "Rincón de Luz", "099 Central", "Edha", "El jardín de bronce" y "Jungle Nest", entre otras.

Cine, teatro y compromiso

En el ámbito cinematográfico, Lorenzo participó en títulos como "La herida", "1978", "Miénteme", "La larga noche de Francisco Sanctis", "Cargo de conciencia", "Hermanas", "I love Torito" y "La Rosales".

Su recorrido teatral fue igualmente amplio, abarcando tanto el circuito independiente como el comercial con obras como "Del barrio la mondiola", "Potestad", "Rojos Globos Rojos", "La tempestad", "La lección de anatomía", "Doña Flor y sus dos maridos", "El Diluvio que viene", y "Bodas de sangre". Además, incursionó en el teatro infantil, donde también se desempeñó como adaptador y director.