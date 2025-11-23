Liga Nacional: festejos para el “Verdolaga” y el “Celeste”

La máxima categoría del básquet argentino siguió con la Fase Regular y fue con festejos para Ferro Carril Oeste y Oberá Tenis Club.

En la mañana del sábado, el “Verdolaga” se impuso 84 a 72 a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en el gimnasio de Caballito, pero fue sin minutos para Alejandro Diez.

Ya en horario nocturno y en una Mar del Plata con mucho turista por el fin de semana largo, Oberá Tenis Club terminó con la racha de siete triunfos consecutivos de Peñarol. Fue victoria 87 a 71 en el Polideportivo Islas Malvinas.

En el equipo de Misiones hubo buenos aportes de los representantes locales. Bruno Sansimoni terminó el partido con 26:00 minutos jugados con 17 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias y 1 recupero y Agustín Brocal fue el goleador del partido con 27 puntos en 30:57 minutos jugados y además aportó 4 rebotes, 3 asistencias, 4 recuperos.