Liga Nacional: festejos para el “Verdolaga” y el “Celeste”

En el transcurso del pasado sábado tuvo continuidad la Liga Nacional y fue con presencia para dos de los equipos que cuentan con presencia local.

La máxima categoría del básquet argentino siguió con la Fase Regular y fue con festejos para Ferro Carril Oeste y Oberá Tenis Club.

 

En la mañana del sábado, el “Verdolaga” se impuso 84 a 72 a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en el gimnasio de Caballito, pero fue sin minutos para Alejandro Diez.

 

Ya en horario nocturno y en una Mar del Plata con mucho turista por el fin de semana largo, Oberá Tenis Club terminó con la racha de siete triunfos consecutivos de Peñarol. Fue victoria 87 a 71 en el Polideportivo Islas Malvinas.

 

En el equipo de Misiones hubo buenos aportes de los representantes locales. Bruno Sansimoni terminó el partido con 26:00 minutos jugados con 17 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias y 1 recupero y Agustín Brocal fue el goleador del partido con 27 puntos en 30:57 minutos jugados y además aportó 4 rebotes, 3 asistencias, 4 recuperos.

 

