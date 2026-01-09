El Aeropuerto de Ezeiza cierra por mantenimiento: cuándo será y por cuánto tiempo

Este viernes 9 de enero el Aeropuerto Internacional de Ezeiza estará sin arribos y despegues por, al menos, un total de cuatro horas. La medida fue confirmada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el operador de la terminal, Aeropuertos Argentina, tras informar que las dos pistas estarán cerradas por tareas de mantenimiento programadas, en la franja horaria con menor actividad. A priori, la decisión afectará a al menos 41 vuelos.

Según un comunicado de ANAC, este viernes “entre las 13.55 y las 17.40 horas se llevará a cabo el cierre temporal de ambas pistas del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, de Ezeiza, con motivo de la realización de tareas de mantenimiento programadas, dispuestas por razones de fuerza mayor”.

Es dable recordar que días atrás, en plena ola de calor, el Aeroparque Jorge Newbery tuvo su actividad detenida por casi tres horas a causa de un desprendimiento de asfalto en su pista. En esa oportunidad, más de 70 vuelos fueron afectados por esta complicación.

Coordinadas y consensuadas

Así, “las tareas de mantenimiento preventivo de la pista fueron coordinadas y consensuadas con las líneas aéreas, el concesionario Aeropuertos Argentina y las autoridades aeroportuarias, en el marco del trabajo con la comunidad aeronáutica”.

La decisión del cierre para el mantenimiento “se adoptó tras una evaluación técnica, con el objetivo de optimizar las condiciones operativas, priorizando en todo momento la seguridad operacional, eje central del sistema aeronáutico”.

“De manera preventiva”

De esa forma, “la obra estará a cargo de Aeropuertos Argentina y se ejecuta de manera inmediata y preventiva, con el fin de mitigar eventuales afectaciones mayores a la operación aeroportuaria, asegurando la continuidad del servicio en condiciones adecuadas”.

ANAC informó que “las líneas aéreas que operan en la terminal fueron debidamente notificadas y participaron del análisis conjunto para definir la franja horaria de menor impacto operativo, coincidiendo en que el horario dispuesto resulta el más adecuado para minimizar la afectación a los pasajeros”.

“En ese marco, se verán afectados 41 vuelos, cuyas operaciones están siendo reprogramadas por las aerolíneas. Se recomienda a los pasajeros revisar el estado de sus vuelos y, ante dudas o consultas sobre posibles modificaciones, comunicarse directamente con su línea aérea”, cerró el comunicado.