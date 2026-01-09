Primer festejo del 2026 para Oberá Tenis Club

OTC volvió a presentarse en Corrientes y en la noche del jueves, sumó una nueva victoria en la máxima categoría del básquet nacional.

El “Celeste” venció a San Martín por 67 a 59 en el “Fortín Rojinegro” en un duelo donde dominó desde los segundos diez minutos y que se encargó de controlar la diferencia para quedarse con la victoria.

En el elenco misionero, Bruno Sansimoni sumó 2 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias y 2 robos en 19:47 minutos jugados y Agustín Brocal terminó el partido con 27:49 minutos jugados con 6 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperaciones.