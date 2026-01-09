Primer festejo del 2026 para Oberá Tenis Club | Infoeme
Viernes 09 de Enero 2026 - 17:57hs
31°
Viernes 09 de Enero 2026 - 17:57hs
Olavarría
31°
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet
 - 9 de Enero de 2026 | 17:28

Primer festejo del 2026 para Oberá Tenis Club

En la continuidad de su gira por la provincia de Corrientes, Oberá Tenis Club logró su primera victoria del 2026 en la Liga Nacional.

Foto: Liga Nacional

OTC volvió a presentarse en Corrientes y en la noche del jueves, sumó una nueva victoria en la máxima categoría del básquet nacional.

 

El “Celeste” venció a San Martín por 67 a 59 en el “Fortín Rojinegro” en un duelo donde dominó desde los segundos diez minutos y que se encargó de controlar la diferencia para quedarse con la victoria.

 

En el elenco misionero, Bruno Sansimoni sumó 2 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias y 2 robos en 19:47 minutos jugados y Agustín Brocal terminó el partido con 27:49 minutos jugados con 6 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperaciones.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME