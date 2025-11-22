Hockey: Victoria Meira completó su experiencia “albiceleste” | Infoeme
Hockey: Victoria Meira completó su experiencia “albiceleste”

Victoria Meira completó una experiencia inolvidable junto a la Selección Argentina Sub19 y fue parte de varios amistosos en Uruguay.

La deportista del Club Estudiantes completó una nueva instancia de concentración con la Selección Argentina y fue parte de una gira con amistosos.

 

El equipo “albiceleste” finalizó una nueva instancia de concentración con entrenamientos y amistosos internacionales en Uruguay.

 

Victoria Meira fue citada entre las 20 mejores jugadoras juveniles del país y participó de la concentración realizada del 17 al 21 de noviembre en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo que incluyeron amistosos preparatorios en el país vecino.

 

Fuente: prensa CAE

 

