En el inicio de la tarde de este jueves comenzó el curso de Capacitación en Servicio para Cuidadores de Personas Mayores, una propuesta formativa que se enmarca en el Programa Municipal de Acompañamiento a Instituciones de Larga Estadía. La jornada inaugural contó con la participación del intendente Maximiliano Wesner, quien brindó las palabras de bienvenida.

“Sinceramente veíamos y sentíamos que era muy necesario poner en valor, o revalorizar tal vez, esta cuestión tan importante como lo es la dignidad de nuestros vecinos adultos mayores”, expresó el jefe comunal, quien estuvo acompañado por la secretaria de Desarrollo de la Comunidad Laura Gamberini, la subsecretaria de Desarrollo Social María José Maidana y la directora de Enfermería Gabriela Piccart.

“Decidimos a partir de una mesa de trabajo realizar un relevamiento y enmarcarlo en un programa de acompañamiento a residencias de larga estadía”, añadió Wesner, quien ponderó que el abordaje también ponga el foco en la parte educativa, en la formación, la cual se despliega a partir de la articulación con la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara y Región Sanitaria IX-, el Consejo Administrativo de Salud y la Coordinación de Personas Mayores, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Social del Municipio.

“Es fortalecer el conocimiento, la vinculación, poder capacitarse y formarse para tener mayores herramientas. Por eso el conocimiento que se van a llevar de este curso, no va a terminar acá, porque seguiremos acompañando la formación. Es importante la certificación que se van a llevar, es importante la práctica y ejercitar lo que uno aprende en la diaria, poder corroborar lo que se aprende en el territorio, en la ejecución de la tarea”, concluyó.

La capacitación consistirá en 9 encuentros presenciales, a cargo de las licenciadas María Luz Riva de Neira y Carla Bonaldo, además del licenciado Luis Caggiano, quien estará al frente de los contenidos prácticos.

El curso entregará certificación emitida por el Equipo Regional de Capacitación y la Región Sanitaria IX, pero para lograr dicha acreditación se deberá contar con, al menos, el 75% de asistencia y la aprobación de la evaluación final.