Facundo Wiechniak continuará su carrera en el exterior

Mitre de Santiago del Estero perdió a un jugador clave para la próxima temporada de la Primera Nacional ya que el olavarriense Facundo Wiechniak no seguirá en el 2026.

El defensor de 23 años marchará a préstamo a Sportivo Luqueño, equipo que milita en la Primera División de Paraguay.

Wiechniak llegó a Mitre de Santiago del Estero en 2024, tras su paso por Sansinena de General Cerri. En el “Aurinegro”, a lo largo del 2025, disputó 29 encuentros en el año, donde fue titular en 22 de ellos y no convirtió goles.

El elenco paraguayo, nuevo destino del futbolista surgido en Embajadores viene de quedarse con el décimo puesto del campeonato doméstico y se salvó del descenso en las últimas jornadas.

Fuente: Solo Ascenso