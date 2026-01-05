Facundo Wiechniak continuará su carrera en el exterior | Infoeme
Lunes 05 de Enero 2026 - 16:45hs
35°
Lunes 05 de Enero 2026 - 16:45hs
Olavarría
35°
 5 de Enero de 2026 | 15:09

Facundo Wiechniak continuará su carrera en el exterior

Facundo Wiechniak no seguirá en Mitre y su futuro fue confirmado en el fútbol de Paraguay. Jugará en Sportivo Luqueño.

El defensor olavarriense de 23 años marchará a préstamo a Sportivo Luqueño, equipo que milita en la Primera División de Paraguay.

 

Mitre de Santiago del Estero perdió a un jugador clave para la próxima temporada de la Primera Nacional ya que el olavarriense Facundo Wiechniak no seguirá en el 2026.

 

El defensor de 23 años marchará a préstamo a Sportivo Luqueño, equipo que milita en la Primera División de Paraguay.

 

Wiechniak llegó a Mitre de Santiago del Estero en 2024, tras su paso por Sansinena de General Cerri.  En el “Aurinegro”, a lo largo del 2025, disputó 29 encuentros en el año, donde fue titular en 22 de ellos y no convirtió goles.

 

El elenco paraguayo, nuevo destino del futbolista surgido en Embajadores  viene de quedarse con el décimo puesto del campeonato doméstico y se salvó del descenso en las últimas jornadas. 

 

Fuente: Solo Ascenso 

 

