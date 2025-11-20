Comenzó la muestra anual de instituciones municipales de niñez y adolescencias

El Municipio de Olavarría dio inicio este jueves a la muestra anual de instituciones municipales destinadas a la niñez y adolescencias; en esta oportunidad en el marco de los 20 años de las leyes de Promoción y Protección de Derechos y del Día Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

La jornada tiene lugar en el Centro Cultural San José (Riobamba 2949), desde este jueves 20 hasta el domingo 23 de noviembre, bajo el título “Mis derechos en juego”.

La muestra pone en escena las experiencias, producciones y vínculos que se construyen día a día en los espacios socioeducativos de la Dirección de Niñeces y Adolescencias de nuestro Municipio. A través de expresiones artísticas, registros fotográficos y producciones colectivas, se refleja la potencia de estos espacios como ámbitos de promoción, acompañamiento y ejercicio efectivo de los derechos de niños, niñas y jóvenes. En este sentido, la iniciativa es una invitación a repasar el camino recorrido, celebrar los logros y renovar el compromiso con las infancias.

La jornada incluyó la visita, por la mañana, de integrantes de los Centros de Día Municipales N° 1, 2, 4, 5 y 7. En horas de la tarde, visitaron la muestra integrantes de los programas Envión, Espacio Adolescente y Mujeres Adolescentes. Hacia el cierre, el Centro Cultural Municipal recibió a los equipos del programa Callejeadas.

Al respecto, la Subsecretaria de Protección Integral de Derechos, Malena Pianciola, resaltó: “cada uno de los servicios exponen sus producciones, todas las actividades que desarrollaron durante todo el año sus producciones artísticas y la construcción colectiva que se hace de estos espacios socioeducativos”.

“El trabajo realizado pone el foco en poder garantizar políticas de cuidado para las niñeces y adolescencias de nuestra ciudad; acompañando a más de 1500 niños, niñas y adolescentes en su cotidiano, a través del acompañamiento a sus familias en cuestiones de vínculo, de crianzas, de socialización con sus pares” expresó Pianciola.

Horarios de visita

Jueves 20 y viernes 21 de 8:00 a 18:00 horas.

Sábado 22 y domingo 23 de 16:00 a 19:00 horas