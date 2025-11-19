Desbaratan una banda dedicada al robo de cables y hallan un invernadero con 89 plantas de marihuana

La División Unidad Operativa Federal (DUOF) Olavarría de la Policía Federal Argentina, bajo lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación, llevó adelante una investigación que culminó con el desbaratamiento de una organización criminal dedicada al robo calificado de telefonía celular.

El hecho delictivo afectó a unos 250 usuarios de Telefónica Argentina, generando serias interrupciones en los servicios de telefonía e internet.

La pesquisa, iniciada a comienzos de octubre y encabezada por el titular de la dependencia junto con la Brigada de la DUOF, permitió identificar tres vehículos utilitarios equipados con un sistema de poleas utilizado para extraer cableado desde bocas de acceso y trasladarlo a un galpón donde era acopiado.

Bajo directivas de la Fiscalía Federal de Azul —a cargo del fiscal Santiago Eyherabide y el auxiliar fiscal Lucas Moyano— se detuvo a cuatro hombres mayores de edad y se requisaron los vehículos utilizados en los hechos.

Las medidas judiciales incluyeron dos órdenes de allanamiento. El primero se realizó en una vivienda alquilada temporalmente, donde los detenidos se alojaban durante su estadía en Olavarría antes de regresar al Conurbano bonaerense. El segundo objetivo fue un galpón empleado como depósito, donde se almacenaba el cable sustraído y distintos vehículos de gran porte.

En este último lugar los efectivos secuestraron herramientas, restos de cables quemados y otros elementos relevantes para la causa. Además, detectaron un invernadero artesanal con macetas realizadas en bloques y plantas cultivadas directamente en tierra. Allí se hallaron 89 plantas de marihuana, 36 frascos de vidrio presuntamente destinados al almacenamiento y cuatro kilos de sumidad florida de Cannabis sativa.

Por este descubrimiento se detuvo a un quinto hombre por infracción a la Ley 23.737 y se notificó la formación de la causa a su pareja. También se secuestró un automóvil con patente apócrifa.