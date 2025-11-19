Desesperada búsqueda de una mujer y su hija en Mar del Plata

El barriode la ciudad dese halla conmocionado por la desaparición de, de 48 años, y su hija, de 4, que fueron vistas por última vez. El caso no sólo conmueve a los familiares involucrados sino también a los vecinos. Ya hubo una manifestación este lunes y se espera para este miércoles que el reclamo se traslade al frente de la Municipalidad.

Marisa y Ángeles fueron vistas por última vez el 10 de noviembre en Mar del Plata y, desde entonces, no se registraron novedades sobre su ubicación. La denuncia fue presentada en la Comisaría 10ª, que solicitó la colaboración de toda la comunidad.

“No salen en las cámaras”

"Una de las cámaras de los vecinos da a la puerta de ella y hay otra en la esquina de la plaza del barrio Autódromo, pero nos dicen que todavía no las vieron", señaló Camila, sobrina de Marisa, en diálogo con el portal local 0223.

"Vimos que estaba todo ordenado, la cama estaba como si hubiera dormido sola sin la nena. Es raro porque cuando tenés un hijo la casa no está tan ordenada... es todo muy raro", agregó.

"Si alguien la ve o sabe algo, por favor que se comunique al 911 o al 2233553922", cerró la mujer.

Mientras tanto, la convocatoria de esta tarde apunta a “renovar el pedido urgente de búsqueda” y a “exigir que las autoridades profundicen las tareas de rastreo en Mar del Plata y zonas cercanas”.

Alerta urgente

La Red Solidaria Mar del Plata difundió en las últimas horas una alerta urgente para dar con el paradero de ambas.

Red Solidaria insistió en la necesidad de compartir la información en redes sociales, grupos comunitarios y medios locales utilizando el lema #PrestanosTusOjos, una iniciativa que busca amplificar la visibilidad de las personas desaparecidas para acelerar su localización.