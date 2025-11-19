Ciclismo: Aspen Bici en el Top10 de la “Vuelta al Valle” | Infoeme
 19 de Noviembre de 2025 | 20:57

Ciclismo: Aspen Bici en el Top10 de la “Vuelta al Valle”

En el transcurso de la pasada semana se llevó a cabo la tradicional “Vuelta al Valle”, una de las carreras más importantes del calendario de ruta del país y por primera vez, el equipo Aspen Bici se ubicó en el Top10.

Fotos: Prensa Aspen Bici

La 82° edición de la “Vuelta al Valle” llegó a su fin luego de seis intensas etapas por el valle rionegrino y fue con una destacadísima actuación del equipo Aspen Bici que se ubicó en las principales diez posiciones.

 

En la jornada del último domingo y con los últimos 110 kilómetros llegó a su fin una de las carreras más emblemáticas del país y fue con el noveno puesto para Aspen Bici en la clasificación de equipos: “Culminamos nuestra 4ª vuelta, hasta el momento la de mejor resultado”, sostuvieron tras el logro.

 

 

La victoria fue para el sanjuanino Leandro Velárdez, representante del equipo JC Competición y el podio lo completaron Anderson Maldonado y Gerardo Tivani.

 

Culminada la tradicional “Calesita”, el equipo olavarriense Aspen Bici alcanzó un logro histórico al meterse por primera vez en el Top10 producto del 9° puesto de Sergio Alí, el 17° de Agustín Fraysse y la presencia de Matías Cedeira y Rubén Torres entre las primeras 80 posiciones.

 

El resto del equipo estuvo compuesto por Alberto Godoy, Jorge Cejas y Maximiliano Praiz como deportistas, Marciel Cabrera como mecánico, Fabián Pereyra como masajista, Rubén Vaiser como ayudante de operaciones y Julio González como responsable técnico.

 

 

Además, la competencia contó con la presencia de William Brun, Airton Trumpio y Teo Sequeira en uno de los elencos rionegrino.

 

