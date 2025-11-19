Torneo Femenino de Selecciones: debut con derrota para Olavarría

En la tarde de este miércoles, el equipo de la Liga de Fútbol de Olavarría debutó en el Torneo Femenino de Selecciones que organiza la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana.

Olavarría cayó 5 a 1 ante Bahía Blanca en el estreno de la Zona 1. El gol de las dirigidas por Jorge “Rombo” Masson fue obra de Jazmín Vailatti.

El debut olavarriense que contó con la participación de Luna Pizarro, Milena Martín, Maisa Arredondo, Milagros Berho, Jackeline Gómez, Maira Díaz, Mariela Zamorano, Betiana Pisso, Daiana Leonardo, Luz Attadía, Sonia Tavarez, Jazmín Vailatti, Tatiana Martínez, Priscila Lora, Verónica Luque, Sofía Ortiz, Nicole Zambrana y Melany Gómez se produjo en el estadio Onofre Pirrone donde fue ampliamente superada por las bahienses.

La continuidad de la competencia regional que tendrá su definición en las primeras semanas del año nuevo, enfrentará a Olavarría ante Tres Arroyos en condición de local la venidera semana.