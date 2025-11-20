Invitan a participar de las actividades alusivas al “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”

El Municipio invitó a la comunidad a participar de las actividades que se enmarcarán en el “Día Internacional de las Personas Con Discapacidad”, que se conmemora cada 3 de diciembre. Serán dos jornadas con múltiples propuestas, que tendrán como sede el Centro Cultural Municipal San José, que albergará charlas, talleres, conversatorios y la muestra anual de la Escuela Artística Integrada.

El programa de propuestas es coordinado desde la Dirección de Personas con Discapacidad, pero en corresponsabilidad y articulación con distintas áreas municipales.

Se iniciará el martes 2 de diciembre, desde las 9:30, con el cierre anual de la Escuela Artística Integrada, la cual incluirá la Muestra de Taller de Teatro con la obra “El colectivo”, la muestra estática del taller de plástica y tridimensión y la muestra de danza con expresión corporal y danzas folklóricas. Además, se contará con un baile de cierre.

La propuesta continuará el miércoles 3 de diciembre, en la sala auditorio, donde se llevará a cabo el Conversatorio “Derechos sexuales y Discapacidad: diálogos para transformar”. Será a partir de las 9 horas, destinado a equipos de instituciones que trabajan la temática. Personas interesadas deberán anotarse previamente a través del formulario de inscripción al que se accede haciendo click aquí.

A la par, en la sala 5, donde desde las 9:30 se llevará a cabo un taller para personas mayores que estará a cargo de Talleres Protegidos de Olavarría.

Por último, a las 10:30, se realizará la charla abierta a la comunidad “Convivir con la diversidad”. También cuenta con inscripción previa, por lo que se invita a completar el siguiente formulario online. La propuesta es abierta a toda la comunidad.