Exitosa jornada de huerta agroecológica y soberanía alimentaria | Infoeme
Jueves 20 de Noviembre 2025 - 16:33hs
16°
Jueves 20 de Noviembre 2025 - 16:33hs
Olavarría
16°
Infoeme
 |  comunidad
 - 20 de Noviembre de 2025 | 13:16

Exitosa jornada de huerta agroecológica y soberanía alimentaria

Se exploraron técnicas sustentables de cultivo, el valor de las semillas nativas y la importancia de recuperar saberes comunitarios para fortalecer nuestra relación con la tierra.

En la tarde del último miércoles un gran número de concurrentes participó de la huerta agroecológica y soberanía alimentaria, una propuesta organizada desde el bioparque municipal La Máxima, en el marco del calendario de actividades coordinadas desde ese tradicional y emblemático espacio local, con el objetivo de seguir promoviendo la incorporación de prácticas amigables con el ambiente.

La jornada se inició minutos después de las 18 horas y consistió en un encuentro práctico pero también reflexivo acerca de la huerta agroecológica como una herramienta de transformación social, cuidado del ambiente y construcción de soberanía alimentaria.

En la ocasión, además, se exploraron técnicas sustentables de cultivo, el valor de las semillas nativas y la importancia de recuperar saberes comunitarios para fortalecer nuestra relación con la tierra.

La propuesta se realizó también en la memoria de Kita Gorban (1958–2025), activista, educadora popular y referente del movimiento ambiental y social argentino, quien dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos, la justicia ambiental y la educación popular, promoviendo siempre la organización comunitaria y el respeto por la vida en todas sus formas.

Por último, se destacó que además de incorporar conocimiento teóricos y prácticas, las personas participantes recibieron plantines de regalo.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME