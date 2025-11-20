Exitosa jornada de huerta agroecológica y soberanía alimentaria

En la tarde del último miércoles un gran número de concurrentes participó de la huerta agroecológica y soberanía alimentaria, una propuesta organizada desde el bioparque municipal La Máxima, en el marco del calendario de actividades coordinadas desde ese tradicional y emblemático espacio local, con el objetivo de seguir promoviendo la incorporación de prácticas amigables con el ambiente.

La jornada se inició minutos después de las 18 horas y consistió en un encuentro práctico pero también reflexivo acerca de la huerta agroecológica como una herramienta de transformación social, cuidado del ambiente y construcción de soberanía alimentaria.

En la ocasión, además, se exploraron técnicas sustentables de cultivo, el valor de las semillas nativas y la importancia de recuperar saberes comunitarios para fortalecer nuestra relación con la tierra.

La propuesta se realizó también en la memoria de Kita Gorban (1958–2025), activista, educadora popular y referente del movimiento ambiental y social argentino, quien dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos, la justicia ambiental y la educación popular, promoviendo siempre la organización comunitaria y el respeto por la vida en todas sus formas.

Por último, se destacó que además de incorporar conocimiento teóricos y prácticas, las personas participantes recibieron plantines de regalo.