Con diversos proyectos aprobados, el HCD realizó la última sesión ordinaria del año

El Honorable Concejo Deliberante de Olavarría llevó adelante este jueves la 17° sesión ordinaria del período 2025, desarrollada en el recinto ubicado en el CEMO.

La jornada inició con la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes convocada por Decreto N° 104/25, en la que se aprobó la ordenanza que habilita la obra de red de gas para el barrio Ara San Juan, en el sector delimitado por Avenida Avellaneda, calle 89 bis, José Rossi y Celestino Muñoz.

Al inicio de la sesión, se aprobó por mayoría una resolución solicitando al Departamento Ejecutivo la reincorporación de la Dra. Andrea Chiodi como integrante de la Junta Evaluadora de Discapacidad.

Por iniciativa del bloque UCR, se derogó la ordenanza 4919/22 para la prevención de situaciones de violencia y discriminación en locales nocturnos y su reemplazo por la ordenanza 5730/25.

La nueva normativa establece la creación por parte de la Mesa Local Contra la Violencia de Género de una “Guía de actuación frente a situaciones de violencia o acoso en locales nocturnos” y de un protocolo de asistencia mediante un código o contraseña para solicitar ayuda de forma discreta. También dispone que el personal ofrezca tapas para vasos para prevenir la contaminación de bebidas.

Luego se sancionó la ordenanza 5731/25 que crea el Corredor Turístico Rural, integrado por las localidades de Espigas, Blanca Grande, Recalde y Mapis con el fin de promover el crecimiento productivo, cultural y turístico del sector rural del partido.

El Concejo aprobó asimismo la imposición del nombre “Luis Oria” a la calle cedida mediante ordenanza en la localidad de Sierras Bayas. Además, se declaró de interés legislativo municipal la conmemoración del Año Internacional de las Cooperativas 2025 y el Encuentro de Escritores “Puentes Literarios en la ciudad de los puentes – Fusión de Artes”, que tendrá lugar del 26 al 29 de noviembre.

Durante la jornada se aprobaron distintos pedidos de informes al Ejecutivo Municipal: uno referido al convenio de cooperación entre el Municipio de Olavarría y la Clínica CEMEDA para el servicio de neonatología; otro sobre el tratamiento de hormonización en el CAPS N° 22; y un tercer pedido vinculado a la detección de arsénico en el agua en diferentes sectores del partido.