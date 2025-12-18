Terminó otra edición de “Buenos Aires Aventura” con podios locales | Infoeme
Terminó otra edición de “Buenos Aires Aventura” con podios locales

El pasado domingo se completó una nueva edición del “Circuito Buenos Aires Aventura” y en Mar de las Pampas, hubo podios olavarrienses.

Atletas de Olavarría dijeron presente en la cuarta y última etapa de la competencia anual organizada por la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires que tuvo lugar en Mar de las Pampas.

 

 

La tercera edición del conjunto de pruebas de aventura por toda la Provincia concluyó con distancias de 10 y 21 kilómetros y atletas de diferentes grupos locales dijeron presentes.

 

Concluida la carrera, se realizó la entrega de premios de toda la temporada donde hubo podios olavarrienses.

 

 

Posiciones finales:

10K

Femenino:

1° Natalia Riego con 1479 puntos

2° Laura Cejas con 1407 puntos 

Masculino:

1° Nicolás Arana con 1494 puntos

2° Diego Ortiz (Olavarría) con 1476 puntos 

3° Pablo Catalini (Hinojo) con 1461 puntos

 

21K:

Femenino:

1° Maira Cardozo con 1415 puntos

2° Karina Arislour con 1409 puntos

Masculino:

1º Diego Díaz (Olavarría) 1500 puntos

2º Ramiro González con 1356 puntos

3º Mauricio Lavayen con 1351 puntos

 

