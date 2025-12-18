Hinojo: vandalizaron el carro de “La Pantera” Andreasen  | Infoeme
Jueves 18 de Diciembre 2025
Olavarría
 |  Vandalismo
 18 de Diciembre de 2025

Hinojo: vandalizaron el carro de “La Pantera” Andreasen 

En las horas previas a la realización de un festival boxístico en Hinojo, los carteles publicitarios fueron vandalizados y el carro donde se trasladaba, “tirado” a una cuneta con agua estancada.

Gonzalo “La Pantera” Andreasen se prepara para regresar al ring, pero en la previa de lo que será el evento en Hinojo, debió sufrir que, desconocidos, vandalizaran su propiedad.

 

En la mañana de este miércoles y en la previa del lanzamiento oficial del Festival de Boxeo en el Club Hinojo, la organización denunció que, el carro con el que realizaban su publicidad fue arrojado a una zanja de agua estancada y que las lonas fueron rotas.

 

 

Según trascendió, el vehículo se encontraba en una reconocida esquina de Hinojo.

 

