Hinojo: vandalizaron el carro de “La Pantera” Andreasen 

Gonzalo “La Pantera” Andreasen se prepara para regresar al ring, pero en la previa de lo que será el evento en Hinojo, debió sufrir que, desconocidos, vandalizaran su propiedad.

En la mañana de este miércoles y en la previa del lanzamiento oficial del Festival de Boxeo en el Club Hinojo, la organización denunció que, el carro con el que realizaban su publicidad fue arrojado a una zanja de agua estancada y que las lonas fueron rotas.

Según trascendió, el vehículo se encontraba en una reconocida esquina de Hinojo.