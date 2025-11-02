Diputados alertan por los 150 despidos en la empresa de rulemanes SKF

Luego de que la empresa SKF confirmara que cesará la producción en su planta de Tortuguitas, la diputada bonaerense del radicalismo, Belén Malaisi, salió a manifestar su rechazo al cierre de la sede en el municipio bonaerense de Malvinas Argentinas y cuestionó el proceso de desindustrialización impulsado por el Gobierno nacional.

A través de un proyecto presentado en la Cámara baja bonaerense, Malaisi manifestó su preocupación “por el cierre de la fábrica de rulemanes SKF de la localidad de tortuguitas, y el despido de 150 operarios”.

Según precisó la diputada bonaerense del bloque UCR + Cambio Federal, la planta de de Tortuguitas fue durante décadas el emblema del sector metalúrgico, la cual abasteció tanto al mercado interno como a la exportación. En la sede de Tortuguitas, la fabricación se centraba en una gama de rulemanes para el sector automotriz e industrial desde 1972.

Según un comunicado de la empresa de origen sueco, la medida obedece a factores “económicos, de producción y de mercado, ante lo cual decidieron pasar a una “reorganización de operaciones en el país”, para pasar a un esquema centrado en la importación de piezas.

“Tras evaluar exhaustivamente diversas alternativas, lamentablemente no hemos encontrado una alternativa viable al cierre de la planta de Tortuguitas. Sin duda, se trata de una decisión difícil, pero necesaria para garantizar nuestra competitividad global a largo plazo”, afirmó la titular de la división Industrial de SFK para América y Australia, Manish Bhatnagar.

Según indicó Malaisi, en su proyecto, desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) advirtieron que el cierre de la sede en Tortuguitas se inscribe en un proceso más amplio de desindustrialización.

Según el reciente informe de ADMIRA, publicado en el mes de septiembre, la producción industrial cayó 5,2% interanual y el uso de la capacidad instalada alcanzó su punto más bajo desde junio de 2020.

Es preciso mencionar que, Malaisi impulsó recientemente varias iniciativas en repudio al ajuste en sedes industriales en la provincial, tales como el recorte en el personal efectuado por las empresas ILVA porcelanatos, calefactores Eskabe, y cervecera Isenbeck, con la consecuente repercusión en la pérdida de puestos de empleo registrados.