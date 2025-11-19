Dos jóvenes fueron detenidos en Olavarría por el robo de una moto en Azul

Dos jóvenes de 22 años de edad fueron detenidos en Olavarría por el robo de una motocicleta ocurrido en la ciudad de Azul.

Transitoriamente, luego de concretadas sus detenciones durante la semana pasada, ahora están privados de sus libertades en la Seccional Primera de Azul perteneciente a la Policía bonaerense.

La causa penal que se instruye por lo ocurrido está radicada en la UFI 13 que conduce Adrián Peiretti, fiscal que con diferentes evidencias reunidas en esa pesquisa había solicitado las detenciones de los ahora imputados.

Al dictado de esas medidas cautelares dio lugar el magistrado Federico Barberena, desde el Juzgado de Garantías 2 que tiene su sede en el Palacio de Justicia local. Y policías del Grupo Táctico Operativo de la Seccional Primera de Azul, junto con agentes del GTO de la comisaría segunda de Olavarría, las concretaron durante la mañana de hoy miércoles en esa vecina ciudad.

Ambos procedimientos incluyeron que fueran allanados los inmuebles donde se domicilian los jóvenes, uno de ellos ubicado en la calle Antártida Argentina y el otro, sobre Colón.

Lo investigado

En las actuaciones penales se menciona que el hecho que les atribuyen a los jóvenes que ahora están detenidos sucedió durante los primeros minutos del 19 de enero de 2024.

Aquel día, ambos "se apoderaron ilegítimamente de una motocicleta", cuando ese vehículo se encontraba estacionado en la vereda de una casa situada sobre la calle Roca, en Villa Piazza Centro de Azul.

Damnificada por la sustracción de su moto -marca Corven, modelo "Energy", de 110 CC de cilindrada y color negro- resultó la vecina que se domicilia en el referido inmueble.

Teniendo en cuenta la denuncia que radicara en sede policial por lo ocurrido -presentación que dio lugar al inicio de la causa penal por la que los acusados fueron detenidos este miércoles en Olavarría-, cuando le sustrajeron la motocicleta a esa mujer los autores del hecho forzaron el manubrio, que en aquel entonces tenía el seguro "colocado".

La damnificada había referido que alrededor de la hora 00:05 del 19 de enero del año anterior, cuando salió a la vereda a buscarla, su moto ya no estaba. Y que minutos antes -en ocasión de que sacó la basura- sí la había visto estacionada donde ella la había dejado horas antes.

En la búsqueda para recuperar su vehículo, diferentes averiguaciones que ella fue haciendo y que después aportó a los investigadores sirvieron para determinar que el rodado había sido llevado a Olavarría. También, para identificar a los jóvenes que fueron detenidos este miércoles por lo sucedido.

En ese contexto, de fundamental relevancia resultaron registros fílmicos que la propietaria del rodado fue recolectando, de cámaras de seguridad colocadas en inmuebles cercanos a la casa donde ella se domicilia en Villa Piazza Centro.

También lo fueron publicaciones que encontró en redes sociales. Una de ellas, hecha en un grupo de WhatsApp por uno de los jóvenes que ahora está detenido, donde en su estado se lo observaba en una fotografía con la motocicleta robada en Azul.

Se supo también que, después de sustraída, una vez llevada a Olavarría esa moto fue prácticamente desmantelada por los autores del ilícito.

Además, en las actuaciones penales se señala que uno de los ahora detenidos se había contactado con la damnificada. Y que ese joven se hizo "cargo" del ilícito y le dijo que "haría entrega del motovehículo a la Policía".

Posteriormente, alertado los efectivos de seguridad de esa situación, cuando concurrieron a la casa donde vive uno de los imputados pudieron recuperar el motor -que tenía su número de identificación limado-, las ruedas, barrales, el manubrio y el guardabarros delantero del vehículo.

El cuadro de la motocicleta, en tanto, había sido hallado por efectivos de la comisaría segunda de Olavarría -al día siguiente de robada en Azul- en un descampado ubicado en Avenida de los Trabajadores y Berutti, oculto entre los pastizales, se menciona también en la orden que este miércoles derivó en las detenciones de ambos jóvenes en esa vecina ciudad.

Fuente: Diario El Tiempo de Azul