Liga Pre-Federal: Giménez hizo su aporte, pero el “Rojo” cayó en doble suplementario

Sportivo Independiente sumó una nueva derrota en la Liga Provincial de La Pampa y se aleja de los líderes del Grupo.

El “Rojo” pampeano cayó 103 a 101 ante Estudiantes en una definición que se extendió 10 minutos más en Santa Rosa. Había sido empate en 79 y en 89.

Nicolás Giménez, en el equipo que sumó su cuarta derrota sobre 16 presentaciones, sumó 17 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias en 37:04 minutos en la cancha.

Por otro lado, en la Liga Argentina, Unión logró su primer triunfo, pero otra vez no sumó minutos Mateo Macrini. Fue 80 a 73 ante Racing de Avellaneda en condición de local.