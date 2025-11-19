Torneo Regional Amateur: Moreno, el árbitro en el duelo local

El Torneo Regional Amateur disputará su quinta y anteúltima fecha en la Región Pampeana Sur y de cara a los importantes duelos, se definieron días, horarios y árbitros.

Las presentaciones de los cinco equipos de Olavarría serán el domingo teniendo como duelo destacado el cruce entre Embajadores y Ferro en el Tete Di Carlo desde las 20:00.

El duelo correspondiente a la Zona 4 en la cancha sintética del CEO será arbitrado por Nicolás Moreno que tendrá como asistentes a Lautaro Bessia y Ariel Benito.

Además, dentro de la misma zona, Loma Negra que está obligado a ganar recibe en Villa Alfredo Fortabat a Balonpié desde las 17:00. Emanuel Mazzoni con Joaquín Castillo y María Rolando, todos de Tandil, conformarán la terna arbitral.

Por otro lado, en la Zona 5, Racing será local en el Buglione Martinese de Spotivo 25 de Mayo desde las 17:00 y las acciones las guiará Braian Tiseira de Bolívar con Braian Aguilar y María Núñez.

Por último, Estudiantes intentará seguir de racha y cruzará ante Argentino en 25 de Mayo desde las 18:30. Gonzalo López con Juan Giardini y Rodrigo Váldez, todos de Ayacucho, dirigirán el cotejo.