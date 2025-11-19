Básquet Formativo: arrancó la definición del Torneo Anual

El certamen organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas masculinas inició con las Copas y se disputaron las primeras instancias de Play-Off para U15 y U13.
En diferentes gimnasios y durante todo el fin de semana iniciaron las Copas de Oro y Plata para dos de las categorías formativas y se conocieron los equipos qué jugarán por el título.
En la categoría U15, Estudiantes y Racing de La Madrid buscarán la consagración y en U13, serán el “Bataraz” y San Martín.
Además, hubo Copa de Plata y la continuidad del Torneo Clausura Femenino. Por otro lado, en la jornada del pasado sábado, en el gimnasio de Ferro hubo Encuentro de Pre-Mini Femenino con múltiples propuestas recreativas para seguir impulsando la actividad en la Ciudad.
Los resultados:
Sábado:
Copa de Oro U15 (en Racing)
Racing (O) 78 – 43 El Fortín Azul
Sport Club Trinitarios 91 – 59 Chacarita
Racing (L) 58 – 48 Racing (O)
Estudiantes 60 – 50 Sport Club Trinitarios
Copa de Plata U15 (en El Fortín)
Ferro 54 – 28 Las Flores Básquet
El Fortín Blanco 45 – 67 Comercio
San Martín 54 – 51 Ferro
Independiente 33 – 30 Comercio
Domingo
Copa de Oro U13 (en San Martín)
Racing (L) 80 – 85 Chacarita
Independiente 72 – 67 Loma Negra
Estudiantes 128 – 49 Chacarita
San Martín 91 – 67 Independiente
Copa de Plata U13 (en Comercio)
Comercio 79 – 35 El Fortín
Ferro 00 – 20 Las Flores Básquet
Racing (O) 77 – 65 Comercio
Sport Club Trinitarios 78 – 31 Las Flores Básquet
Femenino
Loma Negra - El Fortín
U13: 59 - 45
U15: 54 - 30
Ferro - El Fortín
U13: 58 - 48
U17: 52 - 58