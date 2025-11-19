Básquet Formativo: arrancó la definición del Torneo Anual

El certamen organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas masculinas inició con las Copas y se disputaron las primeras instancias de Play-Off para U15 y U13.

En diferentes gimnasios y durante todo el fin de semana iniciaron las Copas de Oro y Plata para dos de las categorías formativas y se conocieron los equipos qué jugarán por el título.

En la categoría U15, Estudiantes y Racing de La Madrid buscarán la consagración y en U13, serán el “Bataraz” y San Martín.

Además, hubo Copa de Plata y la continuidad del Torneo Clausura Femenino. Por otro lado, en la jornada del pasado sábado, en el gimnasio de Ferro hubo Encuentro de Pre-Mini Femenino con múltiples propuestas recreativas para seguir impulsando la actividad en la Ciudad.

Los resultados:

Sábado:

Copa de Oro U15 (en Racing)

Racing (O) 78 – 43 El Fortín Azul

Sport Club Trinitarios 91 – 59 Chacarita

Racing (L) 58 – 48 Racing (O)

Estudiantes 60 – 50 Sport Club Trinitarios

Copa de Plata U15 (en El Fortín)

Ferro 54 – 28 Las Flores Básquet

El Fortín Blanco 45 – 67 Comercio

San Martín 54 – 51 Ferro

Independiente 33 – 30 Comercio

Domingo

Copa de Oro U13 (en San Martín)

Racing (L) 80 – 85 Chacarita

Independiente 72 – 67 Loma Negra

Estudiantes 128 – 49 Chacarita

San Martín 91 – 67 Independiente

Copa de Plata U13 (en Comercio)

Comercio 79 – 35 El Fortín

Ferro 00 – 20 Las Flores Básquet

Racing (O) 77 – 65 Comercio

Sport Club Trinitarios 78 – 31 Las Flores Básquet

Femenino

Loma Negra - El Fortín

U13: 59 - 45

U15: 54 - 30

Ferro - El Fortín

U13: 58 - 48

U17: 52 - 58