Básquet Formativo: arrancó la definición del Torneo Anual | Infoeme
Miércoles 19 de Noviembre 2025 - 19:39hs
20°
Miércoles 19 de Noviembre 2025 - 19:39hs
Olavarría
20°
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet Formativo
 - 19 de Noviembre de 2025 | 17:38

Básquet Formativo: arrancó la definición del Torneo Anual

En el transcurso del pasado fin de semana inició la definición del Torneo Anual para las categorías formativas del básquet de Olavarría. Se definieron los finalistas de dos categorías.

El certamen organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas masculinas inició con las Copas y se disputaron las primeras instancias de Play-Off para U15 y U13.

 

En diferentes gimnasios y durante todo el fin de semana iniciaron las Copas de Oro y Plata para dos de las categorías formativas y se conocieron los equipos qué jugarán por el título.

 

En la categoría U15, Estudiantes y Racing de La Madrid buscarán la consagración y en U13, serán el “Bataraz” y San Martín.

 

Además, hubo Copa de Plata y la continuidad del Torneo Clausura Femenino. Por otro lado, en la jornada del pasado sábado, en el gimnasio de Ferro hubo Encuentro de Pre-Mini Femenino con múltiples propuestas recreativas para seguir impulsando la actividad en la Ciudad.

 

Los resultados:

Sábado:

Copa de Oro U15 (en Racing)

Racing (O) 78 – 43 El Fortín Azul

Sport Club Trinitarios 91 – 59 Chacarita

Racing (L) 58 – 48 Racing (O)

Estudiantes 60 – 50 Sport Club Trinitarios

Copa de Plata U15 (en El Fortín)

Ferro 54 – 28 Las Flores Básquet

El Fortín Blanco 45 – 67 Comercio

San Martín 54 – 51 Ferro 

Independiente 33 – 30 Comercio 

 

Domingo

Copa de Oro U13 (en San Martín)

Racing (L) 80 – 85 Chacarita

Independiente 72 – 67 Loma Negra

Estudiantes 128 – 49 Chacarita  

San Martín 91 – 67 Independiente 

Copa de Plata U13 (en Comercio)

Comercio 79 – 35 El Fortín 

Ferro 00 – 20 Las Flores Básquet

Racing (O) 77 – 65 Comercio

Sport Club Trinitarios 78 – 31 Las Flores Básquet

 

Femenino

Loma Negra - El Fortín

U13: 59 - 45

U15: 54 - 30

Ferro - El Fortín

U13: 58 - 48

U17: 52 - 58

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME