Fútbol Local: Racing goleó para clasificar a Cuartos de Final

En el Buglione Martinese, Racing goleó a Colonias y Cerros y clasificó a los Cuartos de Final del certamen que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría.

El “Chaira” venció 7 a 0 a Colonias y Cerros y avanzó de ronda sin complicaciones. Román Garabento en tres oportunidades, Uriel Mormando, Alejandro Cataldi y Fermín Kolman por duplicado marcaron los goles de la goleada.

No iba a permitir una nueva sorpresa en su estadio y desde el arranque mismo, los dirigidos por Roberto Tucker mostraron su supremacía, sumó pases, ganó metros y en las los primeros 20 minutos aseguró la victoria.

Cuatro goles en la primera mitad, varios con complicidad del arquero “Tricolor” sentenciaron la historia aún con todo el complemento por jugar donde, las variantes no cambiaron la ecuación y el elenco racinguista terminó de decorar la goleada.

La ronda de Reclasificación culminará en la noche del jueves cuando Loma Negra reciba a Hinojo.

Síntesis Racing – Colonias y Cerros:

Estadio: Buglione Martinese

Árbitro: Nicolás Rodríguez

Racing (7): Nicolás Arista; Ignacio Baldo, Maximiliano Torres, Nicolás Grigera (J. Wagner), Thomas Kolman (G. Cataldi), Braian Bortolotti (A. Teixeira), Manuel Scacheri (A. Cataldi), Jonathan Galmez; Uriel Mormando (D. Dolezor), Fermín Kolman, Román Garabento. DT- Roberto Tucker

Colonias y Cerros (0): Eber Peralta; Alexis López (F. Oliva), Agustín Roldán, Diogo Crispin (M. Pessaj), Santiago Lallera; Matías Basualdo, Sebastián Cabrera (B. Luna), Lucas Nucci (F. Navarro); Jeremías Pérez; Franco Meyra, Laureano Erreca (N. González). DT- Martín Pagano

Amonestados: Galmez, Dolezor (RAC); Crispin, Basualdo, Pessaj (CyC)

Expulsados: No hubo

Goles: 11´ PT Román Garabento (RAC); 23´ PT Uriel Mormando (RAC); 32´ PT Román Garabento (RAC); 34´ PT Román Garabento (RAC); 5´ ST Alejandro Cataldi (RAC); 15 ST Fermín Kolman (RAC); 27´ ST Fermín Kolman (RAC)