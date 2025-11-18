Otra vez sopa: la parrilla que había tirado grasa en la calle ahora fue multada por tirar brasas en la vereda

El Municipio informó que este lunes una parrilla ubicada sobre Avenida Del Valle al 3100 fue multado luego de ser descubierto por efectivos de la Subsecretaría de Protección Ciudadana arrojando brasas encendidas en la vereda.

De acuerdo con las actuaciones oficiales, inspectores y agentes registraron no solo la presencia de esos residuos, sino que además se había originado un pequeño foco de fuego en el lugar.

Debido a esto último, se labró un acta por infracción a la Ordenanza Municipal 195/84, por arrojar residuos en la vía pública, la cual ya fue remitida al Juzgado de Faltas Municipal.

Cabe destacar que se trata del mismo sitio donde días atrás se produjo un vertido de aceite que ocasionó diversas complicaciones en la circulación vehicular, al punto de tener que interrumpir el tránsito por el sector por varias horas para permitir los trabajos de limpieza, que fueron llevados a cabo de manera conjunta entre Defensa Civil y Bomberos Voluntarios.