Miércoles 19 de Noviembre 2025 - 17:36hs
22°
Miércoles 19 de Noviembre 2025 - 17:36hs
Olavarría
22°
 - 19 de Noviembre de 2025 | 14:41

Fútbol Femenino AFA: eliminación “Verdolaga” en Cuartos

En la noche del martes se disputó la llave de Cuartos de Final del Torneo Clausura de Primera División Femenina y fue con derrota para Ferro Carril Oeste. Sabrina López sumó minutos en el equipo de Caballito.

Foto: Prensa Ferro Carril Oeste

La Asociación del Fútbol Argentino sigue adelante con la definición del segundo torneo y en los Cuartos de Final, el elenco que representación olavarriense, quedó eliminado.

 

Ferro Carril Oeste cayó 4 a 2 ante Belgrano en la definición por penales luego de igualar 0 a 0 en el Estadio Julio César Villagra.

 

El equipo de Capital Federal que contó con Sabrina López sumando minutos en el complemento le jugó de igual a igual al mejor equipo de la Zona B y quedó eliminado desde los 12 pasos.

 

La futbolista de Olavarría fue una de las dos ejecutantes que marró su disparo. Lo atajó la arquera “Pirata”.

 

