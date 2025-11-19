Fútbol Femenino AFA: eliminación “Verdolaga” en Cuartos

La Asociación del Fútbol Argentino sigue adelante con la definición del segundo torneo y en los Cuartos de Final, el elenco que representación olavarriense, quedó eliminado.

Ferro Carril Oeste cayó 4 a 2 ante Belgrano en la definición por penales luego de igualar 0 a 0 en el Estadio Julio César Villagra.

El equipo de Capital Federal que contó con Sabrina López sumando minutos en el complemento le jugó de igual a igual al mejor equipo de la Zona B y quedó eliminado desde los 12 pasos.

La futbolista de Olavarría fue una de las dos ejecutantes que marró su disparo. Lo atajó la arquera “Pirata”.