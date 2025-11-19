Fútbol Femenino: goleada de Municipales en el inicio de la Final

El segundo torneo que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría para la Primera División tuvo el comienzo de la definición y en condición de local, goleó Municipales.
El equipo del Sindicato fue local en el “José `Tano’ Stuppia” y goleó 4 a 1 a Club Ciudad de Olavarría para tomar ventaja en la serie a ida y vuelta.
Micaela Vivas en 3 oportunidades y Sonia Tabares marcaron para Municipales y Rocío Sosa marcó el descuento en el elenco que está obligado a ganar si quiere consagrarse campeón del certamen.
Además, el Torneo Clausura para las categorías formativas completó la 3° fecha en la jornada del pasado sábado.
Los resultados:
Sub14:
Ferroviario 1 – 3 Ferro
Estudiantes 3 – 2 Racing
Municipales 2 – 0 El Fortín Sub17
Estudiantes 5 – 0 Racing
Municipales 2 – 1 Sierra Chica