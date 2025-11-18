Las tasas siguen a la baja: ¿cómo evitar que los ahorros pierdan contra la inflación?

Debido a la mejora en la oferta de dinero, los bancos continúan ajustando a la baja las tasas de interés de los plazos fijos.

Un relevamiento muestra que, en muchos casos, los rendimientos pueden quedar en terreno negativo contra la inflación. Por eso, conviene saber qué bancos pagan más y cuáles pagan menos

Los que más pagan:

Banco Macro: 30% TNA ICBC: 28% TNA Banco de la Provincia de Buenos Aires 28% Banco Creedicop 28% TNA Banco Nación: 27% TNA

Los que menos pagan (26% TNA):

Banco BBVA 26%, TN Banco Ciudad 26% TNA Banco Santander 25% (TNA) Banco Galciia 24% TNA

Otros bancos con tasas atractivas (por encima del 30%):