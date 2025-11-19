Finde XXL: Cómo funcionará la Cabina Sanitaria durante el feriado largo | Infoeme
Miércoles 19 de Noviembre 2025 - 13:50hs
20°
Miércoles 19 de Noviembre 2025 - 13:50hs
Olavarría
20°
Infoeme
 |  comunidad
 | 
 - 19 de Noviembre de 2025 | 11:04

Finde XXL: Cómo funcionará la Cabina Sanitaria durante el feriado largo

Bromatología detalló que la Cabina de Inspección Técnico Sanitaria tendrá un funcionamiento diferente este feriado largo.

El Municipio, a través de la Dirección de Bromatología, informó que la Cabina de Inspección Técnico Sanitaria, tendrá un funcionamiento diferente este feriado largo.

El viernes 21 de noviembre funcionará de 5 a 13 horas, mientras que el día sábado 22, lo hará de 7:00 a 12:00 horas en su horario habitual, el lunes 24 permanecerá cerrada y el martes 25, los controles se realizarán de 5 a 13 horas, al igual que como sucede el día viernes.

Se recuerda a las distribuidoras, comercios mayoristas y minoristas de productos alimenticios, que se encuentra vigente la Ordenanza N° 4192/17 que establece que los transportes de sustancias alimenticias que ingresan al Partido de Olavarría, deben someterse obligatoriamente a la Inspección Técnico Sanitaria.

Este control se realiza en la mencionada cabina de Control Técnico Sanitario, ubicada en el predio de la Dirección de Bromatología, Av. Urquiza N° 5493.

El comerciante que descargue la mercadería, además, tendrá la obligación de solicitarle al transportista la documentación otorgada por el personal de Cabina Sanitaria, documentación que será sujeta a inspección por parte de los inspectores de la Dirección de Bromatología. En caso de no poseerla, el comerciante será plausible de sanciones.

Estas acciones se encuadran dentro de las normas municipales en materia sanitaria y técnica, así como también por la Ley Nacional 18.284 (Código Alimentario Argentino).

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME