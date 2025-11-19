La venta de inmuebles sigue en alza, a la espera de una baja gradual de tasas | Infoeme
Viernes 21 de Noviembre 2025
11°
Viernes 21 de Noviembre 2025 - 17:04hs
Olavarría
11°
Infoeme
 Política
 21 de Noviembre de 2025

La venta de inmuebles sigue en alza, a la espera de una baja gradual de tasas

Octubre mostró un nuevo crecimiento de la venta en la provincia de Buenos Aires. El crédito hipotecario sigue en la mira.

Mientras los bancos esperan una senda de baja para las tasas de los créditos hipotecarios, para que siga reactivando el mercado inmobiliariooctubre mostró un buen mes de venta de propiedades en la provincia de Buenos Aires. La suba interanual fue del 37%, con un salto también en las operaciones crediticias.

Durante el décimo mes del año, se registraron 15.321 compraventas de inmuebles en el territorio, un 37% más que las 11.213 operaciones realizadas en octubre del año pasado. Pero la suba también se dio si se compara con septiembre: un 7%.

Esta variación marca que el nivel de operaciones se mantiene en valores altos, consolidando la tendencia positiva, ya que como informó DIB el tercer trimestre de 2025 mostró un salto del 36% con respecto a 2024.

En lo que respecta a las hipotecas, de acuerdo al Colegio de Escribano, octubre cerró con 2.600 actos, lo que representó un incremento del 99% interanual frente a las 1.308 registradas en el mismo mes del año pasado. En relación con septiembre, también se verificó una suba del 7%.

Este movimiento, según esperan los bancos, puede profundizarse en los próximos meses, y de hecho tras la volatilidad de las elecciones, dos entidades redujeron sus tasas de interés para sus créditos hipotecarios. Sin embargo, el costo de ese tipo de préstamos sigue siendo alto para la mayoría de las familias. (DIB)

