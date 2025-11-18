Variados Rural Bike tuvieron deportistas olavarrienses

Entre sábado y domingo hubo diferentes pruebas de ciclismo aventura y combinadas en territorio bonaerense y atletas de Olavarría dijeron presentes y hasta se subieron al podio.

Las competencias iniciaron el pasado sábado en Mar del Plata, donde tuvo lugar el primer Campeonato Argentino de Gravel. En instalaciones del Veloclub Argentina hubo más de un centenar de participantes que completaron los 83 kilómetros en inmediaciones de la Laguna de los Padres, sectores técnicos entre senderos serranos y caminos rurales de Batán.

Entre las actuaciones destacadas, Anabella Vigo ganó en la categoría Máster A con un tiempo de 3:44:46 y dentro del Top10 de la general se ubicó Juan Gundel con un tiempo de 2:44:22. Ariel Wagner con 2:40:27 fue segundo en Máster B1.

Ya en la jornada del domingo, tuvo continuidad el Rural Bike de San Jorge, segunda fecha del Campeonato Rural “Ciudad de Laprida” con alrededor de 100 deportistas que eligieron entre los 56 o los 28 kilómetros de la prueba.

Marcos Uña y la olavarriense María de los Ángeles García fueron los ganadores de los 56K. En el podio también estuvieron Marcos Salías que fue tercero y Sergio Bravo.

Juan Pablo Tonel, Agustín Fernández, Javier Elbey, Guillermo Canozo, Diego Aguer, Gustavo Campomenosi, Gerardo García, Mariano Márques, Pablo Magariño, Diego Soroeta, Héctor Urzanqui, Diego Ramallo, Raúl Lazarte, Jacinto Caro y Norberto Pablo completaron la distancia principal.

En la prueba promocional sobre 28K el olavarriense Emmanuel Vendeirinho y Karina Arce de La Madrid se quedaron con sendas victorias.

La próxima fecha y cierre del Campeonato Regional “Copa Ciudad de Laprida” de rural bike -bajo la organización del Club Juventud- se realizará el día de la inauguración del Balneario Municipal Complejo Turístico “El Paraíso”, próximo domingo 21 de diciembre.

Además, en Cacharí se completó la 2° edición del “Desafío de Fuego” organizado por los Bomberos Voluntarios y fue con la participación de Mauricio Olivera que completó dos carreras el mismo día y en el mismo evento.

El atleta de Hinojo corrió 10 kilómetros de la prueba pedestre y horas más tarde se sumó al desafío del Rural Bike con 30 kilómetros más.