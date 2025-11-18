Liga Nacional: Ferro Carril Oeste se despidió de Córdoba con victoria | Infoeme
Martes 18 de Noviembre 2025 - 23:18hs
Martes 18 de Noviembre 2025 - 23:18hs
 - 18 de Noviembre de 2025 | 21:45

Liga Nacional: Ferro Carril Oeste se despidió de Córdoba con victoria

En la noche del pasado lunes, tuvo continuidad la gira de Ferro Carril Oeste por Córdoba y en su última presentación logró quedarse con la victoria.

Foto: Liga Nacional

Ferro Carril Oeste continúa ganando en la máxima categoría del básquet nacional y en su último partido en Córdoba, derrotó a Atenas.

 

El “Verdolaga” se quedó con el juego frente a Atenas por 78 a 76 con un doble sobre la chicharra en un duelo que lo tuvo en ventaja en la primera mitad, pero que luego debió remontar una decena de puntos para sumar su 8° triunfo sobre nueve presentaciones.

 

Alejandro Diez terminó el partido con 22:59 minutos en la cancha donde sumó 9 puntos, 3 rebotes y 1 asistencia.

 

