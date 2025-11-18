Atleta de El Fortín participó de un campus de perfeccionamiento | Infoeme
Martes 18 de Noviembre 2025 - 18:23hs
21°
Martes 18 de Noviembre 2025 - 18:23hs
Olavarría
21°
Infoeme
 |  deportes
 |  Atletismo
 - 18 de Noviembre de 2025 | 17:25

Atleta de El Fortín participó de un campus de perfeccionamiento

El pasado fin de semana, David Clar y su entrenador, participaron de un Campus de Perfeccionamiento que dictó la Confederación Argentina de Atletismo.

El atleta de El Fortín y Jorge “Boby” Bellinzoni participaron del Campus de Desarrollo Atlético que se llevó a cabo en San Guillermo y estuvo reservado para los mejores atletas del país.

 

David Clar, representante de El Fortín en la categoría U14 viajó hasta Santa Fe siendo uno de los mejores atletas de su categoría y participó de los diversos módulos de perfeccionamiento que dictaron los profesionales dispuestos por la Confederación Argentina de Atletismo.

 

 

Las actividades se llevaron a cabo en el Club Unión Cultural y Deportiva estuvieron enfocadas a pruebas de velocidad, lanzamiento y combinadas.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME