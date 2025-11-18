Atleta de El Fortín participó de un campus de perfeccionamiento

El atleta de El Fortín y Jorge “Boby” Bellinzoni participaron del Campus de Desarrollo Atlético que se llevó a cabo en San Guillermo y estuvo reservado para los mejores atletas del país.

David Clar, representante de El Fortín en la categoría U14 viajó hasta Santa Fe siendo uno de los mejores atletas de su categoría y participó de los diversos módulos de perfeccionamiento que dictaron los profesionales dispuestos por la Confederación Argentina de Atletismo.

Las actividades se llevaron a cabo en el Club Unión Cultural y Deportiva estuvieron enfocadas a pruebas de velocidad, lanzamiento y combinadas.