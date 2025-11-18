Liga Profesional: terminó la Fase Regular y se conocieron los cruces | Infoeme
Martes 18 de Noviembre 2025
 deportes
 Fútbol
 18 de Noviembre de 2025

Liga Profesional: terminó la Fase Regular y se conocieron los cruces

Además del descenso de San Martín de San Juan a la Primera Nacional, los demás equipos con presencia olavarriense completaron una nueva fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Foto: Prensa Loma Negra

La Asociación del Fútbol Argentino completó las 16 fechas del segundo torneo del año y se terminaron de definir las posiciones de cara a los Play-Off.

 

En la jornada del último sábado, San Martín de San Juan con Santiago Salle sin sumar minutos perdió la categoría y jugará el 2026 en la Primera Nacional.

 

También en el transcurrir del sábado, San Lorenzo igualó 1 a 1 ante Sarmiento y logró el 5° puesto de la Zona B. Mateo Clemente fue el arquero suplente “azulgrana”.

 

Boca Juniors, en “La Bombonera” aseguró el primer lugar de la tabla del Grupo A al derrotar 2 a 0 a Tigre en la noche del domingo. Mateo Mendía volvió a la consideración del primer equipo e ingresó a los 90´ mientas que Lucas Janson fue uno de los futbolistas que no sumó minutos en el “Xeneize”.

 

Por último, ya en la tarde del lunes, Independiente Rivadavia cerró su torneo con victoria 2 a 0 ante Defensa y Justicia en condición de visitante. Mauricio Cardillo fue titular en la “Lepra” y se retiró a los 74´ y Juan Ignacio Barbieri no vio acción.

 

Pensando en la continuidad del Torneo Clausura, serán San Lorenzo y Boca Juniors los equipos en Octavos de Final. El equipo de Boedo enfrentará a Central Córdoba en Santiago del Estero y los guiados por Ubeda serán locales de Talleres.

 

