Comenzó la edición local de la Campaña Nacional de Prevención del Cáncer de Piel: refuerzo de controles dermatológicos

El Consejo de Salud del Municipio de Olavarría comenzó con la edición local de la Campaña Nacional de Prevención del Cáncer de Piel, que organiza de forma anual la Sociedad Argentina de Dermatología.

Se trata de una campaña de concientización, que pretende sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención y la detección temprana para un tratamiento a tiempo de la enfermedad; para evitar o reducir sus riesgos.

En este marco, se refuerza la atención en el Consultorio Nº 2 Dermatología (Pabellón Lamberto), desde este lunes 17 hasta el jueves 20 de noviembre inclusive, de 8:00 a 11:00 horas (personas interesadas en realizarse los controles, deben solicitar turnos con anticipación en las ventanillas del Pabellón Lamberto).

Asimismo, se ofrece información referida a métodos preventivos, cuidado de la piel y señales de alerta: lo fundamental a tener en cuenta es que el cáncer de piel es curable en la mayoría de los casos si es detectado a tiempo, por eso es importante hacerse exámenes propios constantes y visitar al dermatólogo por lo menos una vez al año como medida de prevención.

Prevención y cuidado de la piel

Protegerse del sol como factor principal para prevenir este tipo de cáncer, uno de los más frecuentes en el ser humano, cuya causa más habitual es la exposición al sol sin protección o a camas solares. Por ello es tan importante proteger nuestra piel: saber cómo, cuándo y cuánto exponernos a la luz solar.

Se recomienda protegerse con sombrero de ala ancha, anteojos con filtro UV certificado, camisas con mangas largas, protección solar con filtro UVA y UVB, y en la medida de las posibilidades resguardarse a la sombra.

Señales de alerta

• Manchas inicialmente planas rosadas o rojizas, ásperas al tacto y que se vuelve cada vez más rugosas o escamosas. Se ven especialmente en la cara, en el dorso de las manos, en el labio inferior y en las orejas.

• Aparición de bultos en la piel que crecen en forma sostenida en el tiempo.

• Lastimaduras en la piel que no cicatrizan a pesar de un tratamiento correcto.

• Herida sangrante, costrosa, no provocada por un traumatismo previo.

• Un lunar que cambia de coloración, sus bordes se vuelven irregulares, es asimétrico y crece (generalmente de tamaño superior a 6 mm).

• Un lunar que pica o se inflama.

Ante la aparición de alguno de estos síntomas es conveniente la consulta a un especialista.